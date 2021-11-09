Поморье перестроит свой подход к индустрии гостеприимства

В первом полугодии 2021 года туристический поток в Архангельской области увеличился на 57 процентов: регион возвращает гостей, которых "потерял" с началом пандемии коронавируса в 2020 году. Вместе с тем Поморье пока значительно уступает по количеству туристов Вологодской области и Республике Карелии. Так, если Архангельскую область в первом полугодии 2021 года посетили 133,5 тысячи гостей из других регионов, то в Карелии встретили 500 тысяч туристов, а в Вологодской области, по прогнозу руководства региона, турпоток в 2021 году может достигнуть трех миллионов.

Как объяснить более низкий интерес к Архангельской области, учитывая ее безусловную привлекательность и многовековое историческое наследие? Есть объективные причины. Так, посещение "туристический короны" Поморья - Соловецких островов - было ограничено: в этом году Соловки открыли для гостей только с 15 мая, но лишь при наличии сертификата профилактической прививки от COVID-19, справки о наличии антител или отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Все это было необходимо для того, чтобы уберечь труднодоступные арктические острова от вспышек болезни, но на турпотоке сказалось отрицательно.

Не могло не повлиять на количество гостей и полное отсутствие иностранных туристов, многие из которых до 2020 года посещали Архангельскую область, в том числе ее арктические территории, на круизных лайнерах. Географическое положение тоже важно: Карелия и Вологодчина ближе к городам-миллионникам, да и в транспортном отношении гораздо более доступны.

Недавно на заседании правительства Архангельской области подвели предварительные итоги развития туризма. Власти видят причины отставания отрасли в низком качестве автомобильных дорог, отсутствии собственных круизных судов и плохо развитой причальной инфраструктуре, а также в недостаточно высоком уровне услуг и кадровом голоде.

Не на последнем месте в этом списке и финансирование отрасли. Эксперты сравнили уровень бюджетных средств, которые были направлены на мероприятия в сфере туризма в 2020 году: оказалось, что в Вологодской области было выделено в семь раз больше денег, чем в Поморье, а в Карелии - в 50.

Решения, необходимые для улучшения ситуации, казалось бы, на поверхности: это развитие малой авиации, которая уже сама по себе привлекательна для столичных гостей, ремонт автомобильных дорог, строительство новых судов, причальной и придорожной инфраструктуры. И конечно же, увеличение средств, выделенных на развитие. Так, финансирование нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2022 году будет увеличено в регионе в 3,5 раза.

Вместе с тем не все упирается в деньги: организационные решения не требуют дополнительных финансов, но способны значительно повлиять на турпоток. Министр культуры Архангельской области Оксана Светлова предлагает "сломать" межведомственные барьеры:

- Принимая во внимание большое количество отраслей экономики, непосредственно связанных с туризмом - транспорт, торговля, сфера услуг, строительство, здравоохранение, - для эффективного межведомственного взаимодействия предлагаем создать Совет по туризму при правительстве области, - сказала глава ведомства.

Гости нередко жалуются на рутинное наполнение туристических программ

Тем временем в туристско-информационном центре Архангельской области считают, что необходимо преодолеть и разобщенность туроператоров.

Сегодня в продаже много совершенно изолированных предложений, построенных по примерно одинаковым программам. Если объединить их в одну, гарантировать даты и единую стоимость, это позволит сократить расходы, к примеру, на транспорт, питание, размещение, на продвижение, то есть в итоге привлечь больше гостей, исключив "недобор" туристов в группах.

Эксперты отметили также, что районы области все чаще объединяют свои усилия для развития туристической сферы региона, образуя кластеры. Такой комплексный подход, по ее мнению, является наиболее перспективным. Интересно отметить, что больше всего туристов привлекает "большой Архангельск" - северная агломерация, вместе с областным центром "вбирающая" Северодвинск и Новодвинск. По статистике, за первые полгода Архангельск принял 37 процентов туристов Поморья. А среди районов наибольшей популярностью пользуются Приморский (он принял 13,2 процента туристов) и Вельский (9,2 процента всех гостей).

Вместе с тем опыт показывает, что объединять усилия можно не только внутри одной области - межрегиональное сплочение туроператоров очень выгодно работает на привлечение гостей. К примеру, Республика Коми разрабатывает сейчас проект брендового тура "Путешествие в Зырляндию", а отправится в Зырянский край предлагает с территорий Архангельской и Вологодской областей, объединив взаимные интересы представителей туриндустрии.

Кстати, сами туристы, а с ними и местные жители нередко подсказывают, как можно сделать путешествия по Русскому Северу более привлекательными. Чаще всего они просят удовлетворить новый спрос - на впечатления.

К примеру, на родине писателя Федора Абрамова, в пинежской деревне Веркола, гости нередко жалуются на рутинное наполнение туристических программ: "они сегодня больше похожи на скачки с препятствиями: все бегом, бегом, бегом". Обзорно по Верколе, затем в Суру... А людям можно было бы предложить остановится, осмотреться, "впитать" заповедные краски Пинежья.

- Недавно подметили, что мало путешественников обращают внимание на необычайные виды вокруг, - говорит владелец гостевого дома в Верколе Игорь Чекалин.

Действительно, абрамовские места деревни - это ведь не только замечательный местный музей и дом писателя, но и красочные лесные тропинки вокруг села, и традиционный пинежский деревенский двор, в котором, кстати, Федор Александрович любил работать с деревом.

Поэтому своим гостям Чекалин предлагает сменить обстановку с городской на деревенскую: "попробовать попилить дрова, испытать себя на колке дров", или, к примеру, совершить автотур по первому снегу, выпавшему в Верколе в конце октября. Кстати, почему бы не включить в программу встречу рассвета в Верколе или наблюдение за тем, как мох сфагнум, по словам Игоря Чекалина, "меняет свое летнее зеленое одеяние на роскошный зимний кафтан"?

Тем временем

Увеличение спроса, хотя и не такое масштабное, как в соседних регионах, заставляет турбизнес Поморья расширять возможности для приема гостей. За последние полтора года в Архангельской области открыли девять новых отелей. Среди них три гостиницы в Архангельске, туристический комплекс в городе Онеге, новые гостиницы и гостевые дома в Вельском, Котласском и Верхнетоемском районах.