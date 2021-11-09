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Текст:   Ольга Бухарова 
18:33 09.11.2021

Сколько метров элитного жилья можно купить на $1 млн в разных городах РФ

За условный $1 млн (по курсу 72,76 на 30.09.2021) в Москве можно приобрести 60 квадратных метров элитного жилья. А 2020 году - 94 квадратных метров. Такие данные приводят аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank, которые составили "индекса миллиона".
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

А что в других российских городах-миллиониках с ценами на дорогое жилье? Кстати, далеко не во всех крупных агломерациях строят элитное жилье. "Во многих городах самый высокий класс новостроек - "бизнес", пояснила "РГ" Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank. В Санкт-Петербурге за условный $1 млн можно приобрести 153 кв. метра элитной недвижимости (цена предложения по данным за третий квартал 2021 года - 477 тыс. руб. за кв. метр).

Фото: iStock
Московское жилье дорожает виртуально

По ценам на дорогое жилье все российские города обошел курортный Сочи, где за 1 миллион долларов можно купить только 46 квадратных метров элитного жилья (1570 тысяч рублей за квадратный метр). Получается, что сочинская недвижимость обогнала московскую в два раза, если судить по ценам прошлого года. Между тем, популярный российский курорт не относится к городам-миллионникам. Если верить Википедии, по данным на 1 января 2021 года, здесь проживает 432 322 человек. У KF другие цифры - 600 тысяч человек, а в пиковый сезон доходит до 1,5 млн человек!

"Средневзвешенная цена на элитную недвижимость в Сочи превышает аналогичный показатель в Москве почти на треть, - прокомментировала "РГ" Ольга Широкова. Помимо рыночного роста, связанного с сохраняющимся спросом, во многом свой вклад в рост показателя в III квартале 2021 года внес старт продаж нового элитного проекта Mantera Seaview Residence - самый дорогой проект Сочи, текущая цена которого сопоставима только с московскими проектами уровня делюкс. За пределами Сочи и Москвы такие высокие цены не наблюдаются больше ни в одном городе России".

Первое сверхдорогое жилье должны построить в Олимпийском парке. На старте продаж цена квадратного метра в одном из возводимых комплексов сервисных апартаментов составляет почти 3 миллиона рублей, сообщила Марина Малкова из Maksimova&Bykov Consulting.

Кто же покупает такое дорогое жилье на курорте? Ольга Широкова назвала несколько категорий покупателей сочинской элитной недвижимости. "Во-первых, это покупатели-отдыхающие, которые приобретают недвижимость для сезонного проживания. Для них важна близость к курортной инфраструктуре, количество и качество объектов бесплатного использования, безопасность, размер и благоустройство придомовой территории, наличие отделки. Другая категория - инвесторы, приобретающие недвижимость для дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду", - пояснила "РГ" эксперт.

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