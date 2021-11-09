Ученые предложили пересаживать коровам микробиом северных оленей

Специалисты Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН нашли способ повысить мясную продуктивность коров. Для этого они предлагают пересаживать микроорганизмы из преджелудка северных оленей домашним коровам.

Как сообщили в пресс-службе СПб ФИЦ РАН, исследователей заинтересовало содержимое рубца, это самый большой отдел желудка парнокопытных. Сам желудок северных оленей состоит из четырех камер, в рубце, который расположен в самом начале пищеварительного цикла, ферментируются грубые корма.

По словам члена-корреспондента РАН Касима Лайшева, заместителя Северо-Западного Центра междисциплинарных исследований проблем продовольственного обеспечения (входит в СПб ФИЦ РАН), исследователи пришли к выводу, что именно выделенный микробиом отвечает за переваривание и усваивание грубой пищи. Петербургские ученые полагают, что эту микрофлору можно подсадить в рубец других сельскохозяйственных животных, например, коров. Гипотеза исследователей заключается в том, что после такой манипуляции мясная продуктивность коров может существенно вырасти.

Стоит отметить, что в фермерских хозяйствах быки бывают готовы к забою уже в 18-месячном возрасте. Северных оленей забивают также в возрасте полутора лет. Правда, в отличие от тех же коров, которые могут питаться как сеном, так и комбикормом, рацион северных оленей ограничен ягелем.