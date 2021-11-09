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09.11.2021 18:34
Рубрика: Культура

В Калининградской области довоенные дома предложили признать историческим

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 253(8604)
В Калининградской области на законодательном уровне планируют ввести понятие "исторический дом". Такой статус могут получить все довоенные строения, составляющие как минимум половину жилищного фонда самого западного региона. Предполагается также прописать определенные требования к содержанию такого жилья.
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- У нас есть законодательная инициатива - введение понятия "исторический дом" для всех жилых зданий, построенных до 1945 года, - рассказал Олег Туркин, генеральный директор специализированной некоммерческой организации Калининградской области "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах". - Этот статус будет накладывать определенные условия эксплуатации такого объекта, определит нормативы, которые позволят нам лучше следить за архитектурным обликом исторических домов, в частности, упорядочить рекламные конструкции, чтобы они не портили внешнего вида зданий.

Статус исторического не сделает старый дом объектом культурного наследия (ОКН), а значит, не создаст дополнительных сложностей и ограничений, которые накладывает при ремонте домов-памятников Федеральный закон N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия". Но при этом даст возможность региональному Фонду капремонта ремонтировать особняки, которыми застроены целые улицы в Калининграде и городах области.

- У нас есть целые исторические районы, кварталы. Например, тот, что назывался Амалиенау, - в этом районе много домов на одну, две, три квартиры, которые сейчас не попадают в региональную программу капремонта, а могли бы в нее попасть, - объясняет Олег Туркин. - И когда мы комплексно, квартально ремонтируем дома, например в Зеленоградске, в Железнодорожном, Черняховске, Советске, это позволило бы нам сформировать полностью архитектурный ансамбль, комфортную городскую среду, без выпадения каких-то отдельных домов из общего отремонтированного квартала. С учетом того что губернатор дал соответствующее указание, я уверен, что до конца года или в первом квартале 2022-го законодательная инициатива будет утверждена, и это позволит нам получать из бюджета дополнительные ассигнования на работы на этих домах.

В области не меньше половины жилищного фонда построено до 1945 года

"Открыточные" фасады - это не только комфортная среда для местных жителей, но и повышение туристической привлекательности региона, ведь архитектурное наследие бывшей Восточной Пруссии - одна из главных изюминок региона. Это ярко показал пример поселка Железнодорожный, куда после капремонта средневековых домов буквально устремились туристы. Заметно вырос турпоток и в города на востоке области, удаленные от морского побережья, где в исторических кварталах были капитально отремонтированы старинные дома с реконструкцией аутентичных деталей фасадов.

По некоторым оценкам, в Калининградской области не меньше половины жилищного фонда построено до 1945 года, в областном центре - не меньше трети. Статус ОКН имеют 385 жилых зданий. С 2015 года, когда начала действовать региональная программа капремонта, капитально отремонтированы уже 292 таких объекта, им возвращают исторический вид, когда есть такая техническая возможность, то есть здание за послевоенные годы не было перестроено. В плане капремонта 2022 года - работы капитального характера еще на 50 многоквартирных домах-памятниках.

Кстати

В Калининградской области один из самых низких в стране и наименьший в СЗФО размер ежемесячного взноса на капремонт для собственников жилья - 6 рублей 90 копеек за квадратный метр. Этот тариф в регионе не будет повышаться в 2022 году, хотя постановление правительства РФ дает возможность изменения цены договора с подрядчиком на 25 процентов в связи с изменением стоимости строительных материалов. Фактически размер взноса на капремонт вдвое больше, разница компенсируется субсидией из бюджета Калининградской области по поручению главы региона для поддержки системы капремонта.

Цифра

14 798 домов включены в программу капитального ремонта Калининградской области на 2015-2044 годы.

Смольный объявил о частичном восстановлении домов-памятников
В регионах Культура Арт Архитектура Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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