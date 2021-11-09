В Петербурге сотрудник СОБР погиб при задержании телефонных аферистов

В Петербурге во время операции по задержанию группы подозреваемых в телефонном мошенничестве скончался сотрудник Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Операция проходила на Пулковском шоссе. По предварительным данным, на сотрудника СОБРа при попытке скрыться наехал на автомобиле один из подозреваемых.

От полученных травм боец скончался на месте. Подозреваемый скрылся, его ищут, в городе введен план "Перехват".

На место ДТП выехали следователи. Они изучают все обстоятельства случившегося.