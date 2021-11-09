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09.11.2021 10:02
Рубрика: Происшествия

В Петербурге сотрудник СОБР погиб при задержании телефонных аферистов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге во время операции по задержанию группы подозреваемых в телефонном мошенничестве скончался сотрудник Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Москве в ходе дорожного конфликта произошла стрельба

Операция проходила на Пулковском шоссе. По предварительным данным, на сотрудника СОБРа при попытке скрыться наехал на автомобиле один из подозреваемых.

От полученных травм боец скончался на месте. Подозреваемый скрылся, его ищут, в городе введен план "Перехват".

На место ДТП выехали следователи. Они изучают все обстоятельства случившегося.

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