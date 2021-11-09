В Поморье свернули 160 коек для пациентов с коронавирусом

В Архангельской области приступили к сокращению инфекционных коек, выделенных для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Первые 160 коек уже возвращаются в профиль плановой помощи. По словам главы Архангельской области Александра Цыбульского, сегодня можно говорить "об аккуратной стабилизации ситуации": при не снижающемся числе заболевших за сутки наблюдается не меньшее, а в отдельные дни и большее число тех, кто выздоровел.

Губернатор также отметил, что дополнительные ограничительные меры дают результат. А вот темпы вакцинации в нерабочие дни, по информации регионального минздрава, несколько снизились. Вместе с тем первый день рабочей недели продемонстрировал рост желающих вакцинироваться: за минувшие сутки прививку сделали почти четыре тысячи жителей Поморья.