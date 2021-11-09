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09.11.2021 18:30
Рубрика: Власть

Депздрав Севастополя объяснил инцидент с введением женщине разных вакцин

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Департамент здравоохранения Севастополя прокомментировал введение местной жительнице двух разных вакцин от коронавируса. Инцидент произошел 7 ноября в одном из мобильных пунктов вакцинации.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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"В этот день в пункте работала доктор в возрасте, свою роль сыграл человеческий фактор", - сообщили в пресс-службе департамента.

В ведомстве рассказали, что женщина попросила сделать прививку вторым компонентом вакцины "КовиВак", но в мобильном пункте его не было в наличии. Поэтому доктор выписала направление на вакцинацию вторым компонентом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V").

В департаменте здравоохранения заверили, что введение компонентов двух разных вакцин не опасно для человека.

- Вакцина не относится к группе лекарственных препаратов и не содержит химических элементов. Она имеет органический состав, поэтому соединение двух компонентов разных вакцин допустимо и не представляет угрозу жизни и здоровью человека, - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что ситуацию взяли под контроль администрация больницы и департамент здравоохранения. "С пациенткой связались, она отнеслась с понимаем", - добавили в ведомстве.

Отметим, что в Севастополе после введение системы QR-кодов и других ограничений темпы вакцинации выросли в пять-шесть раз. На сегодняшний день первым компонентом привились более 200 тысяч горожан, что составляет более 60 процентов взрослого населения. Полностью вакцинацию от COVID-19 прошли 165 тысяч человек.

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