Депздрав Севастополя объяснил инцидент с введением женщине разных вакцин

Департамент здравоохранения Севастополя прокомментировал введение местной жительнице двух разных вакцин от коронавируса. Инцидент произошел 7 ноября в одном из мобильных пунктов вакцинации.

"В этот день в пункте работала доктор в возрасте, свою роль сыграл человеческий фактор", - сообщили в пресс-службе департамента.

В ведомстве рассказали, что женщина попросила сделать прививку вторым компонентом вакцины "КовиВак", но в мобильном пункте его не было в наличии. Поэтому доктор выписала направление на вакцинацию вторым компонентом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V").

В департаменте здравоохранения заверили, что введение компонентов двух разных вакцин не опасно для человека.

- Вакцина не относится к группе лекарственных препаратов и не содержит химических элементов. Она имеет органический состав, поэтому соединение двух компонентов разных вакцин допустимо и не представляет угрозу жизни и здоровью человека, - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что ситуацию взяли под контроль администрация больницы и департамент здравоохранения. "С пациенткой связались, она отнеслась с понимаем", - добавили в ведомстве.

Отметим, что в Севастополе после введение системы QR-кодов и других ограничений темпы вакцинации выросли в пять-шесть раз. На сегодняшний день первым компонентом привились более 200 тысяч горожан, что составляет более 60 процентов взрослого населения. Полностью вакцинацию от COVID-19 прошли 165 тысяч человек.