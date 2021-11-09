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09.11.2021 14:59
Рубрика: Происшествия

ФТС и ФСБ закрыли подпольный табачный цех с оборотом в 300 млн рублей

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости

В Ростове-на-Дону пресекли деятельность подпольного цеха по производству табачных изделий с оборотом 300 млн рублей в месяц. Спецоперацию провели сотрудники Федеральной таможенной службы и Федеральной службы безопасности.

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Во время осмотра нескольких складов силовики обнаружили цех полного цикла, состоящий из двух технологических линий по изготовлению контрафактных сигарет. Вся продукция сбывалась в регионах Южного федерального округа.

"Всего изъято свыше 300 тысяч готовых пачек сигарет, 15 тонн табачного сырья, порядка миллиона заготовок пачек, упаковочный материал, фурнитура и более 130 тысяч акцизных марок РФ с признаками подделки", - сообщили в пресс-службе ФТС.

Организатор подпольного цеха арестован.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство Минфин ФТС Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Алкоголь и табак

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