ФТС и ФСБ закрыли подпольный табачный цех с оборотом в 300 млн рублей

В Ростове-на-Дону пресекли деятельность подпольного цеха по производству табачных изделий с оборотом 300 млн рублей в месяц. Спецоперацию провели сотрудники Федеральной таможенной службы и Федеральной службы безопасности.

Во время осмотра нескольких складов силовики обнаружили цех полного цикла, состоящий из двух технологических линий по изготовлению контрафактных сигарет. Вся продукция сбывалась в регионах Южного федерального округа.

"Всего изъято свыше 300 тысяч готовых пачек сигарет, 15 тонн табачного сырья, порядка миллиона заготовок пачек, упаковочный материал, фурнитура и более 130 тысяч акцизных марок РФ с признаками подделки", - сообщили в пресс-службе ФТС.

Организатор подпольного цеха арестован.