Годовой отчет "Россети Юг" удостоен наград MarCom Awards и ARC Awards

Компания "Россети Юг" заняла призовые места в международных конкурсах, представив на суд независимых экспертов годовой отчет за 2020 год.

В конкурсе MarCom Awards компания вошла в список золотых призеров. Данная премия присуждается за выдающиеся достижения в области маркетинга и коммуникаций.

Конкурс находится под патронажем Ассоциации профессионалов в области маркетинга и коммуникаций (AMCP), в состав которой входят десятки тысяч специалистов в сфере рекламы, связей с общественностью, цифровых технологий и Интернета.

Кроме того, "Россети Юг" получили бронзовую награду на единственном в мире независимом конкурсе годовых отчетов ARC Awards в номинации онлайн-отчеты. Награда присуждается за общую результативность, другими словами за то, насколько хорошо отчет отражает историю компании за год.

Отчет за 2020 год "Цифровая энергетика - будущее в настоящем" содержит не только общие сведения о компании, производственные и финансовые результаты, но и включает обзор рынка энергетических услуг, деятельности в области корпоративной и социальной ответственности.