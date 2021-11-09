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09.11.2021 15:57
Рубрика: Экономика

Кубань за длинные выходные посетили 242 тысячи туристов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Во время объявленных в стране нерабочих дней Краснодарский край принял 242 тысячи туристов, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: Ирина Белова/РГ
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- Если не считать однодневных посетителей, край принял за первую неделю ноября порядка 242 тысяч человек, - отметил вице-губернатор Кубани Александр Руппель. - Это на 22 процента больше, чем за тот же период 2020 года, когда не действовало никаких запретов и ограничений.

Гостей приняли более 2,7 тысячи объектов размещения общей вместимостью около 255 тысяч мест.

- Индивидуальные брони увеличились, но отменились бронирования по крупным корпоративным и деловым мероприятиям - а это большой пласт для межсезонья, - уточнил замглавы региона.

Так, с начала этого года Кубань посетили 15,76 миллиона туристов, что в 1,5 раза выше, чем в 2020 году и на четыре процента ниже 2019-го.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Отдых и туризм в России

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