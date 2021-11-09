Кубанские врачи показали, как пациентов с COVID-19 выхаживают на ИВЛ

Врачи Краснодарской краевой клинической больницы № 2 показали, как происходит лечение больных с тяжелым течением осложнений при COVID-19, которые находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) или экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Информацию опубликовали на официальной странице клиники в Instagram.

Во время лечения в госпитале ККБ № 2 дежурный врач-эндоскопист ежедневно проводит бронхоскопию пациентам, находящимся в реанимации. С помощью этой процедуры из легких больных, которые сами не могут дышать, откачивают гной и слизь.

"При пневмонии, особенно у лежачих больных, в легких нарушается микроциркуляция и скапливаются слизь и гной, - пояснили в пресс-службе больницы. - Если пациент в сознании, у него, как правило, кашлевой рефлекс не нарушен. В противном случае для освобождения дыхательных путей с помощью бронхоскопа врачи проводят процедуру по выведению мокроты из легких".

Бронхоскопия - это сложный и травмоопасный процесс, ведь манипуляции подразумевают введение эндоскопа в дыхательные пути. Врач контролирует действия с помощью видеокамер.

Стоит отметить, что к аппарату ИВЛ человека подключают тогда, когда он сам не в состоянии вдыхать нужное количество кислорода. А для проведения ЭКМО к больному подсоединяют мембранный оксигенатор. С помощью него кровь забирается из венозного русла, очищается, насыщается кислородом и подается в артериальное русло. Для соблюдения физиологических механизмов забор и вливание крови осуществляется максимально близко к сердцу.

В обоих случаях (при ИВЛ или ЭКМО) человек до выздоровления не может жить без временной поддержки приборов, к которым подключен.