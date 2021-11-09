Мишустин: В России создается единая цифровая платформа в социальной сфере

До 2030 года правительство реализует четыре проекта цифровой трансформации в социальной сфере, которые сделают помощь гражданам более адресной и проактивной. "Чтобы человек получал ее без лишней волокиты и обращений в ведомства, быстро и удобно", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

- Главная задача - усовершенствовать систему социального обеспечения и трудовых отношений за счет использования искусственного интеллекта, технологий анализа и обработки больших данных, - сказал глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями.

Через три года около 80 процентов граждан смогут получать федеральную помощь проактивно либо на основании заявления, отметил Мишустин. "Никакие справки и бумажные документы предъявлять не придется", - уточнил он. Это станет возможным благодаря созданию Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере. Она поможет оперативно и просто предоставлять людям положенные им меры поддержки в зависимости от жизненной ситуации, с использованием принципов социального казначейства.

Кроме того, правительство намерено развивать механизм обратной связи с людьми по вопросам социальной защиты и назначения помощи. Для этого планируется запустить единый контакт-центр взаимодействия с гражданами. Через него можно будет получить всю интересующую информацию.

Модернизация государственной службы занятости предполагает перевод всех услуг в этой сфере на портал "Работа в России". "Современные технологии эффективно помогут соискателям находить подходящие вакансии, а предприятиям - нужных специалистов", - считает премьер-министр.

Еще один проект цифровой трансформации в социальной сфере, который правительство намерено реализовать в ближайшие десять лет, связан с внедрением электронного кадрового документооборота. "Он предусматривает перевод в "цифру" документов, которые касаются трудовых отношений. Это выгодно для работодателей. Им станет проще вести все кадровые вопросы. Новые возможности появятся для развития дистанционных форм занятости", - отметил Михаил Мишустин.

Кабмин запустит единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами по вопросам соцзащиты

Общая задача - внедрение современных цифровых решений в разных отраслях экономики. Премьер утвердил стратегическое направление цифровой трансформации обрабатывающей промышленности. "Страны, которые смогут раньше других провести цифровизацию промышленности, станут технологическими лидерами. У нас есть для этого все возможности", - считает глава кабмина.

Процессы будут сконцентрированы на внедрении российских решений в сфере информационных технологий на предприятиях. Для этого правительство в четыре раза увеличит финансовую поддержку отечественных проектов в области промышленного программного обеспечения. "Их внедрение поможет повысить производительность труда, снизить себестоимость товаров и ускорить вывод на рынок, - заявил Мишустин. - Важно к концу десятилетия увеличить долю собственных электронных компонентов для цифровой трансформации промышленности. Она должна превысить 40 процентов".

Новый Сочи: курорт осовременят

Михаил Мишустин утвердил программу комплексного развития Сочи. В нее включены 27 приоритетных объектов. За восемь лет, подчеркнул глава правительства, на курорте обустроят, отремонтируют и существенно улучшат городскую инфраструктуру.

Свыше 20 объектов отобраны для обновления жилищно-коммунального хозяйства. "Их модернизация позволит обеспечивать жителей и гостей Сочи качественной питьевой водой круглый год. Сейчас городские сети водоотведения изношены более чем на 70 процентов", - сказал премьер-министр. Необходимая инфраструктура будет подведена к земельным участкам, выделенным многодетным семьям. Нормальной водой и канализацией обеспечат более 460 таких семей.

"Также в комплексный план включены мероприятия по введению в строй новых очистных сооружений, благоустройству центральной Приморской набережной, ремонту гидротехнических объектов и укреплению берегов", - сообщил премьер. Это позволит открыть для отдыхающих новые пляжные территории.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил ТАСС, что на цели комплексной программы до 2030 года направят 138,7 миллиарда рублей.