На Кубани предложили жестче контролировать антиковидные меры

В Краснодарском крае продолжаются проверки мест массового скопления людей и транспортных узлов на соблюдение масочного режима. Как отметил министр ГО и ЧС региона Сергей Штриков на заседании оперштаба, больше нарушений по антиковидным мерам фиксируется у частных перевозчиков, чем у муниципальных. Проверки проводятся на железнодорожных и автовокзалах, остановках и внутри самого транспорта.

- Подавляющее большинство фактов несоблюдения масочного режима со стороны пассажиров и водителями отмечается в общественном транспорте частных перевозчиков, в сравнении с муниципальными предприятиями. В связи с чем, считаю необходимым усилить меры административного воздействия к частникам - как к юридическим лицам, - отметил Сергей Штриков.

Всего в крае 1983 объекта с массовым пребыванием людей, на которых проводятся проверки, этим занимаются 472 межведомственные группы. Также на некоторых из этих объектах организовали дезинфекцию.