На Кубани предупредили о резком ухудшении погоды

В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение из-за снега, града, гроз и ливней, которые ожидаются в регионе в ближайшее время. Как сообщили в ГУ МЧС по краю со ссылкой на Краснодарский центр по метеорологии, погода испортится в некоторых районах региона уже с 10-12 часов 9 ноября, а также на целый день 10 ноября.

- Местами в крае, за исключением Сочи, ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь ночью и утром 10 ноября местами с мокрым снегом, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду, - говорится в предупреждении от чрезвычайного ведомства.

Из-за прогноза в МЧС региона напомнили, что в случае сильного ветра лучше оставаться дома или в укрытии, а также держаться подальше от деревьев и строений, заборов и прочих конструкций. Кроме того, спасатели рекомендуют парковать автомобили в специально отведенных для этого местах, чтобы они не помешали проехать экстренным службам при необходимости.