На Кубани разработали сертификат для отелей "Проверено на COVID-19"

На Кубани отели, имеющие "звездность", смогут получить сертификат "Проверено на COVID-19". Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

- Сегодня необходимо создать надежные механизмы контроля и обеспечения безопасности наших гостей, - сказала временно исполняющая обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина. - Один из них - добровольная сертификация средств размещения и других туристических объектов по стандартам COVID-free.

Местные власти рекомендуют всем отелям, санаториям, пансионатам и другим средствам размещения задуматься о получении такого сертификата перед началом активного зимнего сезона.

Так, отель получит специальную наклейку для размещения на фасаде здания.

Кстати, систему сертификации разработала "Курорт экспертиза", которая уже более 25 лет занимается классификацией и сертификацией объектов туриндустрии.