Осуждены готовившие теракты в школах Керчи подростки

Южный окружной военный суд вынес приговор двум жителям Керчи 17 и 18 лет, учащимся одной из школ и морского колледжа, готовившим теракты в образовательных учреждениях города-героя. Экстремисты приговорены к четырем и семи годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым.

Последователей Владислава Рослякова, устроившего расстрел в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года, задержали в феврале 2020-го.

- Для совершения преступлений они разработали планы вооруженных нападений, для чего скачали в интернете инструкции для изготовления самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий учебных заведений, - пояснили в пресс-службе. - Параллельно с подготовкой терактов подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые "группы смерти", в которых склоняли молодежь к совершению аналогичных преступлений.

Дома у задержанных изъяли купленные через интернет самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для их изготовления. Испытания "пробных" взрывных устройств проводились на домашних животных. При этом родственники подростков после задержания уверяли, что их дети и внуки ничем не выделялись и не отличались от своих сверстников.

Дома у задержанных изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами

Следственный отдел УФСБ инкриминировал керчанам статью 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в ней). Дело расследовало Управление по особо важным делам ГСУ СКР по РК и Севастополю. Решением Южного окружного военного суда подсудимые признаны виновными и приговорены в зависимости от возраста к семи годам лишения свободы в воспитательной колонии и к четырем годам в колонии общего режима.