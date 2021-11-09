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09.11.2021 15:52
Рубрика: Власть

Промышленники Крыма попросили увеличить субсидирование предприятий

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )
Российская газета - Экономика Крыма № 253(8604)
В Крыму 11 предприятий и три индивидуальных предпринимателя получили субсидии на общую сумму 3,2 миллиона рублей в рамках госпрограммы РК "Развитие промышленного комплекса".

Эти средства предназначены для компенсации расходов на сертификацию систем менеджмента (соответствие национальным и международным стандартам), а также для продвижения продукции среди компаний и ИП, работающих в легкой промышленности. Вместе с тем, крымские бизнесмены уверены, что необходимо увеличить субсидирование предприятий, без помощи государства им сложно модернизировать производство.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, директор завода "Фиолент" Александр Баталин считает, что субсидия в 390 тысяч рублей на возмещение расходов на сертификацию продукции для предприятия, которое отчисляет в бюджет десятки миллионов рублей налогов и сборов, это очень мало. Он также отмечает, что в этом году нет таких мер поддержки, как в прошлые: субсидии на создание новых производств, модернизацию производственных мощностей, а также на участие в выставках и ярмарках.

С 2016-го по 2020 год 52 предприятия республики получили 380 миллионов рублей в качестве господдержки: на стимулирование инновационной деятельности, реализацию проектов модернизации и технического перевооружения производственных мощностей, импортозамещения, повышения производительности труда. Но 2021-й стал исключением.

- Для того, чтобы развивать производство, быть конкурентоспособным и выполнять госзаказы, нам необходимо купить два станка, а это 40 миллионов рублей, - говорит Александр Баталин.

Выход - кредиты. Завод участвует в нацпроекте "Производительность труда". Если до конца года достигнет необходимых показателей, сможет взять льготный займ.

Долгосрочный лизинг стал наиболее востребованным в АПК Крыма

"Фиолент" - один из крупнейших производителей электроинструмента в Восточной Европе. Санкции усложнили выход продукции на международный рынок, сегодня основные покупатели находятся в странах Таможенного союза. Завод, как и многие другие крымские предприятия, активно участвует во всех международных выставках, чтобы заявить о себе и своей продукции, но участие обходится недешево. Раньше часть расходов можно было компенсировать за счет региональной субсидии на выставочную деятельность.

Промышленники призывают власти помогать не только малому и среднему бизнесу, но и производственникам, которые также оказались в сложной ситуации и не могут конкурировать с крупными предприятиями в РФ и выполнять госзаказы без модернизации основных фондов.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ направил заявку в кабмин на выделение дополнительных бюджетных средств в размере 21 миллиарда рублей до 2024 года на единую региональную субсидию для развития промышленности в регионах. Она предназначается на возмещение части затрат промпредприятий на выплату первого взноса при заключении договора лизинга на приобретение нового оборудования.

Кстати

По данным министерства промышленной политики РК, по итогам работы за восемь месяцев 2021 года объем промышленного производства в целом по республике увеличился на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Также с января по август на 160 миллионов рублей или на 2,4 процента вырос показатель отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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