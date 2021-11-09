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09.11.2021 19:28
Рубрика: Власть

Оборона по всем правилам

Регионы ужесточают меры безопасности на пике пандемии и ведут диспансеризацию переболевших
Текст: Светлана Добрынина, Светлана Песоцкая, Наталья Саванкова, Ирина Теплова
Российская газета - Спецвыпуск № 254(8605)
О том, как в стране идет борьба с коварным коронавирусом, и об организации диспансеризации переболевших рассказывают собственные корреспонденты "РГ".
В стране быстрыми темпами растет статистика вакцинации населения от коронавируса. Фото: Александр Рюмин / ТАСС В стране быстрыми темпами растет статистика вакцинации населения от коронавируса. Фото: Александр Рюмин / ТАСС
В стране быстрыми темпами растет статистика вакцинации населения от коронавируса. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Ростовской области из-за ухудшения эпидситуации с COVID-19 ввели дополнительные ограничения. QR-коды потребуется предъявлять не только в заведениях общепита, но и при посещении кинотеатров, театров, музеев, санаториев, аквапарков, цирков, бассейнов и спа-салонов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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С 20 октября карантин и ПЦР-тесты обязательны для всех прибывающих в регион. "Граждане, уехавшие из Ростовской области и отсутствующие более 72 часов, по возвращении обязаны пройти ПЦР-тестирование и обеспечить самоизоляцию до получения результата", - говорится в сообщении правительства региона.

Исключение делается только для тех, кто имеет сертификаты о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательные результаты ПЦР-теста. Освобождаются от карантина также транзитные пассажиры. Однако с 30 октября медицинские документы будут необходимы при входе в гостиницу и заселении.

Обязательный масочный режим введен для сотрудников и студентов колледжей. Из-за большой загруженности коечного фонда в 27 муниципалитетах региона приостанавливается плановая госпитализация.

Еще в июле в регионе была введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан: работников сферы услуг, государственных и муниципальных служащих, студентов старше 18 лет и индивидуальных предпринимателей. Однако остановить подъем заболеваемости не удалось.

Региональные системы здравооханения готовятся в случае необходимости работать по правилам военно-полевой медицины

- Эпидемическая ситуация в Ростовской области оценивается как неблагополучная. В настоящее время сохраняется высокий риск распространения коронавирусной инфекции, - отметил в начале октября главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

После чего было решено распространить обязательную вакцинацию на волонтеров, работников промышленных предприятий, сотрудников гостиничной и туристической сферы, курьеров.

В Калининградской области ситуация крайне неблагополучная, заявила глава калининградского управления Роспотребнадзора Елена Бабура. Растет число заболевших детей до шести лет и граждан старше 65 лет, увеличивается количество госпитализированных в инфекционные стационары.

Фото: Геннадий Аносов/РГ
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Система здравоохранения региона работает с очень высокой интенсивностью, госпитализируется на несколько десятков человек больше, чем выписывается, заявил министр здравоохранения области Александр Кравченко. Причем больные поступают со значительно более тяжелыми формами, растет летальность. Скорая выезжает больше 1600 раз в сутки, тогда как обычный предел был 1100 вызовов.

- Прогнозируя летом несколько вариантов сценариев развития течения коронавирусной инфекции, мы констатируем, что сейчас идем по негативному, - подчеркнул Александр Кравченко. - Но мы к этому готовились и сейчас имеем значительно больший объем мощности для кислородотерапии, запас лекарственных препаратов для госпитальной базы. Мы обучили врачей узких специальностей, чтобы они могли оказывать помощь при коронавирусной инфекции. На работу с этой группой пациентов в октябре вышли стоматологи, мы приостановили плановую стоматологическую помощь, чтобы обеспечить дополнительные кадровые ресурсы.

Местное здравоохранение готовится в случае необходимости работать по правилам военно-полевой медицины. Закуплено больше тысячи кислородных концентраторов, медики готовы разворачивать дополнительные койки в больничных коридорах и столовых, если потребуется. Пока, по словам министра, есть еще ресурс стационарного коечного фонда.

Получить сертификат о вакцинации, которая сегодня доступна везде, несложно. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Чтобы прервать цепочку заражений, регион одним из первых в стране ввел жесткие ограничения на длинные каникулы, закрыв с 28 октября рестораны и торговые центры, учреждения культуры и спорта. Еще раньше было введено требование QR-кодов, подтверждающих либо вакцинацию, либо перенесенный COVID-19, без которых нельзя посетить ни торговый центр, ни кинотеатр или ресторан.

Это подстегнуло желание калининградцев вакцинироваться, в октябре число привитых в день возросло в десять раз - с 600 до шести тысяч, а в один из дней был поставлен рекорд - 9 500 человек.

В первый же год наступления пандемии стало понятно: коварство нового вируса не только в многоликости течения болезни, но и в непредсказуемости последствий. Именно поэтому после лечения требуется тщательная диспансеризация и чаще всего многосторонний курс реабилитации. И регионы находят возможности позаботиться и о тех, кто нуждается в лечении последствий и реабилитации.

Восстановлением после ковида занимается не один специалист, а мультидисциплинарная бригада из специалистов нескольких областей медицины

Хотя в Калининградской области из-за эпидситуации ограничена плановая медпомощь, продолжается и углубленная диспансеризация переболевших COVID-19, сообщили в региональном минздраве.

С 1 июля, когда начались такие медосмотры, углубленную диспансеризацию в рамках ОМС прошли более тысячи шестисот человек, перенесших коронавирус.

Больше половины из них - с двумя или более сопутствующими хроническими заболеваниями. Около пятисот пациентов были направлены на второй этап углубленной диспансеризации. Например, около 250 человек впервые узнали, что у них есть болезни системы кровообращения, еще почти у 190 - другие хронические неинфекционные заболевания.

А в Екатеринбурге вспоминают недавний случай с 48-летним бизнесменом Алексеем Р. Коронавирус он подхватил летом прошлого года, причем перенес вроде легко - температура держалась всего-то два-три дня - ни кашля, ни слабости.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Но через месяц ему резко стало хуже. "Я не понимал, что со мной происходит. Похудел на 33 килограмма, ноги отнялись, приходилось на четвереньках передвигаться," - вспоминает уралец. Врачи диагностировали у Алексея редкий синдром, при котором иммунная система поражает нервную, что приводит к мышечной слабости и дыхательной недостаточности. Его пришлось вновь госпитализировать, долгое время провел на искусственной вентиляции легких. Благодаря оперативным действиям медиков и комплексной реабилитации через полгода Алексей перешел к спортивным упражнениям, а вскоре уже полноценно двигался.

Диспансеризацию запустили в Свердловской области в июле прошлого года. В ней участвуют все поликлиники региона, а в восстановительном лечении - до полутора десятков клиник и санаториев, как муниципальных, так и частных. Направления на бесплатные углубленные исследования и реабилитационные курсы дает лечащий врач. А дальше - восстановительное лечение, его прошли уже десятки тысяч пациентов.

- Основные программы направлены на лечение двух осложнений, которые чаще всего развиваются после коронавируса: дыхательной недостаточности и астенического синдрома - мышечной слабости и повышенной утомляемости, - пояснила главный специалист по медицинской реабилитации минздрава области Елена Пинчук. - Но на Среднем Урале запущены и проекты, связанные с работой сердечной и нервной систем, головного мозга.

Одними из первых в проект включились врачи "Новой больницы" Екатеринбурга и специалисты клиники "Институт мозга". В первом медучреждении помощь получили почти 13 тысяч переболевших, здесь используют разработанные собственные уникальные методики и респираторные тренинги по восстановлению легких.

- Много пациентов молодого, трудоспособного возраста, которые переболели коронавирусом тяжело, с поражением легких. Всегда восстановлением занимается не один специалист, а мультидисциплинарная бригада, состоящая из специалистов нескольких областей медицины. Комплексный подход доказал свою эффективность в восстановлении свободного дыхания у переболевших, - рассказала "РГ" Наталья Эсаулова, заведующая пульмонологическим отделением и руководитель Центра респираторной реабилитации "Новой больницы".

Еще одно активно развивающееся направление - телемедицинская школа реабилитации для тех пациентов, что не могут посещать стационар, но готовы заниматься дома. Онлайн-занятия и восстановительные упражнения легко найти на сайте клиники, сейчас уже выложено более семи тысяч видеоуроков с консультациями и упражнениями.

В Пензе первые пациенты из "красной зоны" поступили в санаторий имени Володарского, где открыли специализированное отделение для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию в тяжелой форме и кому необходимо восстановить здоровье. В санатории, где раньше проходили реабилитацию "сердечники", развернули 100 коек пациентов после COVID-19. В случае необходимости их число может быть увеличено, сообщили в региональном минздраве. Персонал прошел переподготовку, а наблюдение за пациентами ведут специалисты областной инфекционной больницы.

- В приоритете на диспансеризацию после подтвержденной коронавирусной инфекции пациенты с заболеваниями системы кровообращения, диабетом, хроническим бронхитом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Каждая больница получила план по количеству пациентов, которые дополнительно должны быть обследованы, - пояснила начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела регионального минздрава Наталья Тюгаева.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Углубленная диспансеризация проходит в два этапа. Первый займет не более 30 минут, когда проводится общий анализ крови, пульсометрия, шестиминутный тест ходьбы, спирометрия. Если во время него выявляют какие-то отклонения, то пациента направляют на углубленное исследование: проводят КТ легких, эхокардиографию или УЗИ сосудов нижних конечностей. Медики отмечают, что чаще всего ковид поражает сердечно-сосудистую и бронхолегочную системы. В Пензенской области планируется обследовать 37 тысяч таких пациентов. На начало октября, по оперативным данным, углубленную диспансеризацию уже прошли более семи тысяч человек.

Она проводится в поликлинике по месту прикрепления для определения дальнейшей тактики ведения пациента. По данным регионального минздрава, у большей части пензенцев, прошедших углубленную диспансеризацию, выявлены проблемы: у 17 процентов повышен риск тромбообразования, у 20 зарегистрировано снижение устойчивости к физической нагрузке, а у семи процентов нарушена функция внешнего дыхания.

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