Сколько потратят регионы юга России на борьбу с пандемией

Коронавирус существенно осложнил экономическую ситуацию в российских регионах, которым приходится увеличивать затраты на борьбу с инфекцией. Это следует из доклада Счетной палаты о госдолге субъектов Федерации.

Так, по словам министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой, депутаты нового созыва Законодательного собрания региона приняли изменения в областной бюджет, включив в него 3,4 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом.

- Мы увеличиваем расходы на приоритетные направления. В первую очередь, это борьба с коронавирусной инфекцией и предотвращение ее распространения, пополнение резерва на эти цели и на непредвиденные расходы, - сказала она. Сколько было потрачено в 2021 году, станет известно по его завершению.

Надо учесть тот факт, что параллельно с финансированием антиковидных мер росло и финансирование нацпроекта "Здравоохранение", отмечается в аналитическом комментарии агентства АКРА. В 2020 году на него было выделено 340 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней, и это более чем в два раза превышает показатели 2019 года. Расходы региональных бюджетов на здравоохранение в 2020-м выросли по сравнению с доковидным периодом почти вдвое, еще больше увеличились траты федерального центра. Максимально они выросли в Севастополе - в 3,1 раза и Дагестане - в три раза, и только в Крыму роста расходов на медицину не отмечено. В последние же недели на борьбу с коронавирусом страна тратит в среднем около 3,6 миллиарда рублей в день, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Рост расходов почти вдвое отмечен на скорую медицинскую помощь, на стационарную и амбулаторную - в 1,4 раза. В 2021 году на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией, которые лечатся дома, выделено уже более 12,8 миллиарда рублей. В прошлом году на эти цели направили восемь миллиардов. Еще 5,8 миллиарда будет затрачено на диспансеризацию граждан в регионах. Капитальные расходы субъектов в сфере здравоохранения увеличились на 70 процентов. В Ростовской области дополнительно создан отдельный резерв на финансовое обеспечение антиковидной кампании. В целом в 2020 году из средств регионального и федерального бюджета на нее потрачено 15,2 миллиарда рублей.

Общие затраты на борьбу с коронавирусной инфекцией в Волгоградской области в 2020 году составили свыше 16 миллиардов рублей. На эти средства был развернут дополнительный инфекционный коечный фонд. В Волжском построили инфекционную больницу, закупили новое оборудование и лекарства, расширили сеть диагностических лабораторий. В 2021 году было добавлено еще 9,7 миллиарда рублей. По словам председателя комитета регионального парламента по охране здоровья Натальи Семеновой, средства пошли на дооснащение лечебных учреждений, компенсацию расходов ковидных госпиталей, на оборудование и медикаменты, на стимулирующие выплаты медикам и поддержку пострадавших в пандемию отраслей экономики. Расходы в рамках госпрограммы развития здравоохранения в Волгоградской области на этот год увеличили на 2 миллиарда 270 миллионов рублей.

Затраты на борьбу с инфекцией в Краснодарском крае за 2020 год составили около 15 миллиардов рублей. Для оказания медицинской помощи больным ковидом были открыты обсерваторы и перепрофилирован коечный фонд. Всего задействовано 27 госпиталей, 29 лабораторий и девять амбулаторных КТ-центров. В Адыгее на финансирование борьбы с пандемией за минувший год направлено 1,5 миллиарда рублей. Всего же, как объявила Счетная палата, в регионах дополнительные расходы на предотвращение последствий инфекции в 2020 году составили один триллион 93,6 миллиарда рублей. Ранее неприметный бюджет подраздела "Санитарно-эпидемиологическое благополучие" вырос сразу в 26 раз. Местные бюджеты были дофинансированы трансфертами. Значительная часть новых расходов обеспечена субъектами за счет собственных средств в условиях падения доходов и роста долгов.

В десятку субъектов, в которых зафиксировали наибольшие расходы в расчете на одного человека, юг России не вошел. Зато Краснодарский край замыкает топ-10 субъектов, где на человека пришлось меньше всего расходов - 2,6 тысячи рублей. За ним лишь Чечня с 2,4 тысячи рублей.

Прямая речь

Владимир Климанов, директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук:

- Кризис, вызванный пандемией коронавируса, перечеркнул позитивные тенденции: региональный долг стал снова расти, причем, как верно констатируют специалисты Счетной палаты, в субъектах всех федеральных округов. В структуре долга при сокращении коммерческих заимствований стали опережающе увеличиваться бюджетные кредиты из федерального центра. Финансовая помощь из федеральной казны в форме безвозвратных и безвозмездных межбюджетных трансфертов увеличилась в 2020 году более чем в полтора раза.