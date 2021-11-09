Суд вынес приговор готовившим теракты в Керчи экстремистам

Южный окружной военный суд вынес приговор двум жителям Керчи 17 и 18 лет - учащимся одной из школ и морского колледжа - готовившим теракты в образовательных учреждениях города-героя. Экстремисты приговорены к четырем и семи годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым.

Подростков задержали в феврале 2020 года.

- Для совершения преступлений они разработали планы вооруженных нападений, для чего скачали в интернете инструкции для изготовления самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий, - пояснили в пресс-службе. - Параллельно с подготовкой терактов подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые "группы смерти", в которых склоняли молодежь к совершению аналогичных преступлений.

Дома у задержанных были изъяты купленные через интернет самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для их изготовления. Испытания "пробных" взрывных устройств проводились на домашних животных.

Следственный отдел УФСБ инкриминировал керчанам статью 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности). Дело расследовало Управление по особо важным делам ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю.

Решением Южного окружного военного суда подсудимые признаны виновными и приговорены в зависимости от возраста к семи годам лишения свободы в воспитательной колонии и к четырем годам в колонии общего режима.