ФСБ предотвратила теракты в учебных заведениях Керчи

В Керчи ФСБ изъяла самодельные взрывные устройства, начиненные поражающими элементами. Задержаны подозреваемые в подготовке терактов в учебных заведениях. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

В сообщении уточняется, что задержаны двое подростков 16 и 17 лет из Керчи. И они являются последователями 18-летнего учащегося Владислава Рослякова, который в октябре 2018 года взорвал в корпусе политехнического колледжа самодельную бомбу и устроил стрельбу. В результате погиб 21 человек, в том числе 16 студентов и пять сотрудников учебного заведения.

- Дома у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, а также приобретенные через сеть Интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания "пробных" взрывных устройств подозреваемые проводили на домашних животных, - рассказали в ФСБ.

По факту подготовки террористических актов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 30 и 205 УК России.