Скончалась еще одна пострадавшая при стрельбе в Керченском колледже

Количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека. После продолжительного лечения в больнице скончалась Ольга Николаевна Грищенко, педагог, получившая тяжелые ранения во время нападения на учебное заведение.

"К сожалению, не выкарабкалась", - грустную весть РИА Новости сообщил исполняющий обязанности директора колледжа Денис Колесник. Он отметил, что пострадавшая перенесла не одну операцию. Грищенко проработала много лет, преподавала экономические дисциплины.

Напомним, 17 октября 2018 года 18-летний студент политехнического колледжа Владислав Росляков устроил настоящую бойню в своем учебном заведении. Сначала он привел в действие самодельное взрывное устройство, а затем взял в руки охотничье ружье и стал расстреливать студентов и преподавателей. Погибли 20 человек, еще 70 - пострадали. Сам Росляков покончил с собой в библиотеке.