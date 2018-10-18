Число жертв трагедии в Керчи увеличилось до 21

Количество погибших в результате трагедии в керченском колледже увеличилось до 21 человека.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Ранее сообщалось о 20 жертвах взрыва и стрельбы в учебном заведении.

Напомним, ЧП в крымском городе Керчь произошло в среду днем. Студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и разминировано специалистами.

Тела погибших были опознаны родственниками. Расследуется уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.