Число жертв нападения на колледж в Керчи выросло до 20

Новости

Крупный разлив нефти зафиксирован на юге Чили 07:44
Сахалинские депутаты попросили "Аэрофлот" остаться в регионе 07:34
ЦБ запретит продажу полисов инвестстрахования под видом вкладов 07:26
Дальневосточники выразили соболезнования жителям Керчи 07:24
ВВС США замечены в районе спорной акватории в Южно-Китайском море 07:17
Пятеро задержанных в Южной Корее российских моряков вернутся домой 07:11
В несколько поселков Хабаровского края до сих пор не вернули свет 07:09
Школьница в Калифорнии накормила одноклассников печеньем с пеплом деда 07:06
Правительство Хабаровского края лишится яхты за миллион долларов 07:05
Опрос выявил отношение украинцев к русскому языку 06:50
В Канаде спрос на марихуану увеличился после ее легализации 06:33
У берегов Камчатки произошло землетрясение 06:31
Трамп пригрозил странам Центральной Америки из-за мигрантов 05:53
Британец осквернил памятник Дэвиду Боуи 05:48
Бывший спецназовец совершил убийство в Москве 05:10
На Камчатке осужден напавший на инспекторов рыбоохраны мужчина 05:01
Семьи погибших и пострадавших при взрыве в Керчи получат компенсации 04:50
Фотожурналист Ара Гюлер скончался в Турции 04:41
В Хабаровске пятеро детсадовцев отравились лекарствами 04:26
СМИ: Пропавший саудовский журналист был обезглавлен 04:11
СМИ озвучили имя погибшего при крушении украинского Су-27 пилота США 03:51
Военные США заявили об уверенности в скором начале войны 03:43
Крупный пожар произошел в одной из школ Дагестана 03:23
Родственники опознали большинство погибших при взрыве в колледже Керчи 03:14
Путин заявил о желании возобновить чартерные перевозки в Египет 02:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
18.10.2018 05:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число жертв нападения на колледж в Керчи выросло до 20

До 20 увеличилось число погибших в результате трагедии в Керченском политехническом колледже. Об этом рассказал заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

Ранее сообщалось о 19 жертвах взрыва и стрельбы, в том числе учитывая самого злоумышленника, который совершил самоубийство. Рядом с ним нашли помповое ружье.

"Последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек. Нашли еще одного", - сказал Мельгазиев. В числе погибших - 15 студентов, шестеро из которых несовершеннолетние, и пятеро взрослых, сотрудников учебного заведения.

Фото: Екатерина Кейзо/ ТАСС
Трагедия в Керчи: Восстановлена хроника событий

В настоящее время тела всех погибших опознаны, передает ТАСС. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было позже переквалифицировано на статью убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Трагедия в городе Керчь Республики Крым произошла в среду днем. Восемнадцатилетний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и разминировано специалистами. Злоумышленник действовал один, информации о сообщниках у следствия пока нет.

Из Керчи в Краснодар отправили трех раненых студентов

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам жертв. Семьям всех погибших будет выделено по одному миллиону рублей, пострадавшим по 500 тысяч.

Занятия в школах Керчи не отменены, возле каждой будут дежурить сотрудники Росгвардии.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Взрыв в керченском колледже
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Взрыв в керченском колледже
Военные США заявили об уверенности в скором начале войны
Путин заявил о желании возобновить чартерные перевозки в Египет
Эксперты назвали виновных в крушении "Союза МС-10"
СМИ: Пропавший саудовский журналист был обезглавлен