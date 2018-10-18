Число жертв нападения на колледж в Керчи выросло до 20

До 20 увеличилось число погибших в результате трагедии в Керченском политехническом колледже. Об этом рассказал заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

Ранее сообщалось о 19 жертвах взрыва и стрельбы, в том числе учитывая самого злоумышленника, который совершил самоубийство. Рядом с ним нашли помповое ружье.

"Последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек. Нашли еще одного", - сказал Мельгазиев. В числе погибших - 15 студентов, шестеро из которых несовершеннолетние, и пятеро взрослых, сотрудников учебного заведения.

В настоящее время тела всех погибших опознаны, передает ТАСС. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было позже переквалифицировано на статью убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Трагедия в городе Керчь Республики Крым произошла в среду днем. Восемнадцатилетний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и разминировано специалистами. Злоумышленник действовал один, информации о сообщниках у следствия пока нет.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам жертв. Семьям всех погибших будет выделено по одному миллиону рублей, пострадавшим по 500 тысяч.

Занятия в школах Керчи не отменены, возле каждой будут дежурить сотрудники Росгвардии.