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17.10.2018 18:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Керченском колледже обезвредили второе взрывное устройство

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Керченском технологическом колледже найдено еще одно взрывное устройство. Оно подорвано на месте взрывотехниками. Об этом сообщает источник "РГ" в правоохранительных органах.

Ранее во время разбора завалов в колледже найдено тело студента Владислава Рослякова, подозреваемого в совершении преступления и первое взрывное устройство.

Очевидец рассказал о стрельбе после взрыва в колледже Керчи

Трагедия в Керченском колледже по последним данным унесла жизни 19 человек, более 60 ранены, в том числе 39 госпитализированы в медучреждения полуострова. Сейчас место ЧП оцеплено, работают взрывотехники и кинологи. В квартире Рослякова прошли обыски. В 18 часов в Керчи началось заседание оперативного штаба в связи чрезвычайной ситуацией.

Напомним, по факту взрыва в колледже СК РФ возбудил уголовное дело. Но первоначальная его квалификация - теракт - вскоре изменена на часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом). Как утверждают специалисты, Росляков действовал не один, и кроме того, в колледже кроме взрывов была еще и стрельба из огнестрельного оружия.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Взрыв в керченском колледже
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