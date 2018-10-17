В Керченском колледже обезвредили второе взрывное устройство

В Керченском технологическом колледже найдено еще одно взрывное устройство. Оно подорвано на месте взрывотехниками. Об этом сообщает источник "РГ" в правоохранительных органах.

Ранее во время разбора завалов в колледже найдено тело студента Владислава Рослякова, подозреваемого в совершении преступления и первое взрывное устройство.

Трагедия в Керченском колледже по последним данным унесла жизни 19 человек, более 60 ранены, в том числе 39 госпитализированы в медучреждения полуострова. Сейчас место ЧП оцеплено, работают взрывотехники и кинологи. В квартире Рослякова прошли обыски. В 18 часов в Керчи началось заседание оперативного штаба в связи чрезвычайной ситуацией.

Напомним, по факту взрыва в колледже СК РФ возбудил уголовное дело. Но первоначальная его квалификация - теракт - вскоре изменена на часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом). Как утверждают специалисты, Росляков действовал не один, и кроме того, в колледже кроме взрывов была еще и стрельба из огнестрельного оружия.