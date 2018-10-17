Предполагаемый убийца студентов в Керчи ходил в колледж со штык-ножом

Стала известна личность предполагаемого организатора взрыва в политехническом колледже Керчи.

Молодой человек учился в этом же колледже на четвертом курсе. Был зачислен в учебное заведение в 2015 году. По некоторым данным, с сентября этого года парень получил разрешение на оружие.

Однокурсники характеризуют его как нелюдимого. Говорят, что молодой человек ни с кем не общался. Никогда не опаздывал, не пропускал занятия по болезни. "А тут с понедельника заболел, не приходил. И только сегодня появился в шараге", - рассказал KP.Ru учащийся колледжа. Также однокурсники парня заявили, что предполагаемый убийца три года ходил в колледж со штык-ножом.

Напомним, сегодня в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. По последним данным, в результате происшествия погибли 19 человек, около 50 получили ранения.

СК России переквалифицировал изначально возбужденное дело о теракте на статью об убийстве двух и более лиц.

По данным ведомства, люди погибли от огнестрельных ранений. По предварительной версии, ученик колледжа сначала расстрелял из ружья находившихся в здании людей, а потом покончил с собой. Тело молодого человека было обнаружено в библиотеке на втором этаже здания.

Пострадавшим в результате взрыва будет оказана всесторонняя социальная помощь, заявил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.