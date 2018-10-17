СК переквалифицировал дело о теракте в Керчи в массовое убийство

Следственный Комитет переквалифицировал дело о теракте в Керченском политехническом колледже на статью об убийстве двух и более лиц. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Такое решение было принято исходя из картины преступления. Согласно официальным данным, подозреваемый открыл стрельбу в учебном заведение, после чего совершил самоубийство.
В результате происшествия погибли 18 человек, более 60 пострадавших.
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