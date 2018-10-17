В Крыму объявлен трехдневный траур в связи с трагедией в Керчи

В Крыму объявили трехдневный траур в связи с трагедией в керченском колледже. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших. "Потрясен этой страшной трагедией, разделяю вашу боль и скорбь", - написал Аксенов в Facebook.
На данный момент известно о 13 погибших в результате взрыва. Еще 50 получили ранения. Ранее сообщалось о 10 погибших.
Некоторые очевидцы сообщают, что перед взрывом слышали стрельбу. "Я выглянул из кабинета, а там ходит парень с ружьем и расстреливает всех", - рассказывает студент колледжа.
Ранее НАК уточнил, что причиной взрыва стала детонация неустановленного взрывного устройства. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ - террористический акт.
Как сообщили в Следственном комитете России, взрывное устройство было начинено металлическими предметами.