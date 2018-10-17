НАК: В колледже Керчи сработало взрывное устройство

По предварительной версии, в Керченском политехническом колледже взрыв произошел из-за срабатывания неустановленного взрывного устройства. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

Взрыв в техникуме на улице Войкова,1 привел к серьезным последствиям - 10 человек погибли и около 50 получили серьезные травмы. Не исключается версия, что трагедия произошла из-за теракта, так как здание не было газифицировано. Некоторые очевидцы рассказывают о стрельбе, которая предшествовала детонации.

По последним данным, в керченскую больницу госпитализировано 35 человек. Также к эвакуации пострадавших подключилась санитарная авиация Крыма и Краснодарского края. На место ЧП выехал и глава Крыма Сергей Аксенов.