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17.10.2018 13:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава республики экстренно выехал на место взрыва в Керчи

Текст: Илья Изотов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов экстренно выехал в Керченский политехнический колледж для координации спасательных работ после взрыва. Об этом Аксенов сообщил на своей странице в Facebook.

Фото: kerch.fm
Опубликовано видео с места взрыва в керченском колледже

- В причинах взрыва разбираются компетентные органы. Все необходимые службы работают на месте происшествия, - отметил Аксенов.

По предварительным данным, взрыв произошел в столовой и унес жизни 10 человек. Около 50 пострадавших студентов и преподавателей получили тяжелые осколочные ранения и ожоги. Бригады скорой помощи экстренно госпитализируют пострадавших.

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