Глава республики экстренно выехал на место взрыва в Керчи

Глава Республики Крым Сергей Аксенов экстренно выехал в Керченский политехнический колледж для координации спасательных работ после взрыва. Об этом Аксенов сообщил на своей странице в Facebook.

- В причинах взрыва разбираются компетентные органы. Все необходимые службы работают на месте происшествия, - отметил Аксенов.

По предварительным данным, взрыв произошел в столовой и унес жизни 10 человек. Около 50 пострадавших студентов и преподавателей получили тяжелые осколочные ранения и ожоги. Бригады скорой помощи экстренно госпитализируют пострадавших.