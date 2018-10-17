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17.10.2018 14:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело о взрыве в керченском колледже

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

По факту гибели людей при взрыве в Керченском политехническом колледже возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ - террористический акт. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Фото: kerch.fm
НАК: В колледже Керчи сработало взрывное устройство

Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил начать расследование уголовного дела следователям и криминалистам центрального аппарата и направил на место происшествия сотрудников из Москвы. Взрывотехники и эксперты уже работают на месте происшествия, собирая вещественные доказательства.

Некоторые учащиеся и педагоги колледжа сообщают, что перед взрывом слышали стрельбу.

Ранее НАК уточнил, что причиной взрыва стала детонация неустановленного взрывного устройства. В результате погибли 10 человек и около 50 получили различные травмы. На место ЧП выехал и глава Крыма Сергей Аксенов и министр внутренних дел по Республике Крым генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров.

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