Опубликовано видео с места взрыва в керченском колледже

В Cети опубликовано видео, снятое в первые минуты после взрыва в политехническом колледже в Керчи. По предварительным данным РИА Новости, в результате ЧП погибли 10 человек.

Автор видео запечатлел момент, когда из здания выносят на носилках пострадавших. В Керчи для экстренной госпитализации к зданию колледжа выехали все дежурившие в этот момент бригады скорой помощи. Также к месту происшествия направлены подразделения пожарно-спасательной службы и другие службы экстренного реагирования. Известно о 50 пострадавших.

По предварительным данным, взрыв произошел в столовой. Выбиты все стекла в помещении. Некоторые очевидцы утверждают, что слышали несколько хлопков, а кто-то говорит и о стрельбе.

Уже известно, что здание колледжа не было газифицировано. Но теоретически мог взорваться баллон с газом для сварочных работ. В качестве одной из версий ЧП рассматривается теракт.