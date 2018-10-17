Студент колледжа в Керчи рассказал о моменте взрыва

Студент колледжа в Керчи, где произошел взрыв рассказал о моменте взрыва. Остаться в живых ему помогло то, что он заснул на паре.

По словам студента, взрыв прогремел после второй пары, когда преподаватели и студенты пошли подышать на улицу свежим воздухом, передает KP.Ru. В этот момент в коридоре, ведущем на крыльцо, произошел взрыв.

"Я проснулся от грохота. Выглянул из кабинета, а там ходит парень с ружьем и расстреливает всех", - рассказывает молодой человек.

Он закрылся в кабинете и стал ждать помощи. По словам студента, полицейские приехали через 10 минут.

По предварительным данным, при взрыве в техникуме погибли 10 человек, 40 получили ранения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. НАК заявил о том, что было использовано неизвестное взрывное устройство.

Владимир Путин поручил принять меры по помощи пострадавшим при взрыве в политехническом колледже в Керчи. Версия теракта рассматривается, заявили в Кремле.

Сообщается, что министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр просвещения Ольга Васильева вылетают в Крым.