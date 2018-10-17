Путин поручил незамедлительно установить причины взрыва в Керчи

Президент поручил принять немедленные меры по помощи пострадавшим при взрыве в политехническом колледже в Керчи. Версия теракта рассматривается, заявили в Кремле.

"Трагические новости поступают из Керчи, взрыв. Президенту доложено по линии разных служб", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, версия теракта рассматривается.

"Данные по жертвам и количеству пострадавших постоянно уточняются", - заметил представитель Кремля.

"Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял родных и близких в результате взрыва", - заявил Песков.

"Президент поручил Минздраву, МЧС, спасательным службам принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим в результате взрыва и при необходимости обеспечить транспортировку тяжелобольных в ведущие лечебные заведения России, будь то в Москве или в других городах", - сообщил пресс-секретарь главы государства.

"ФСБ, другим ведомствам и следственным органам президент поручил принять незамедлительные меры по установлению причин происшедшего", - добавил представитель Кремля.

"Ожидаем информации от компетентных органов", - произнес Песков.

На вопрос о том, доложено ли президенту, что НАК заявил о том, что было использовано неизвестное взрывное устройство, пресс-секретарь главы государства ответил: "Президенту доложена информация по линии различных ведомств".