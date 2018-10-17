Подозреваемый в стрельбе в Керчи получил разрешение на оружие легально

Студент четвертого курса Владислав Росляков, совершивший сегодня массовое убийство в Керченском политехническом колледже, получил разрешение на покупку оружия легально.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона, около месяца назад он проходил обследование у психиатра и собрал все необходимые документы. Также было осмотрено место его жительства на наличие места на хранение оружия - нарушений не было.

Напомним, сегодня 18-летний молодой человек открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Погибли 18 человек, около 50 пострадали.

Первоначально его действия были квалифицированы СК как теракт, однако позже статью изменили на убийство двух или более лиц общеопасным способом.

Глава Республики Сергей Аксенов объявил трехдневный траур. Свои соболезнования в связи с трагедий выразили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.