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17.10.2018 15:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кадыров заявил о готовности помочь пострадавшим от взрыва в Керчи

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших во время взрыва в политехническом колледже в Керчи.

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- Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Керчь, мы разделяем с вами эту скорбь. И в любой момент готовы оказать помощь и поддержку Крыму, - заявил руководитель республики в соцсетях.

Он также, говоря о трагедии в Крыму, добавил, что "зло в любом проявлении должно быть наказано".

Как сообщалось ранее, взрыв в керченском учебном заведении прогремел в среду. По предварительной версии Национального антитеррористического комитета, сработало взрывное устройство. Погибли более 10 человек, еще около 50 ранены. В больницу госпитализированы 35 человек.

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