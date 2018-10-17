Число жертв взрыва в Керчи выросло до 13

Следственный комитет РФ опубликовал уточненную информацию о числе жертв и пострадавших при взрыве в колледже Керчи.

В данный момент известно, что погибло 13 человек, среди них ученики, а также взрослые. Пострадавших - около 50 человек, большинство из них подростки.

Неустановленное взрывное устройство сработало в керченском политехническом колледже сегодня днем. По предварительным данным, это был теракт. Возбуждено уголовное дело.

Глава республики Сергей Аксенов выехал на место происшествия. В регионе объявлен трехдневный траур по погибшим.