Собянин: Москва готова помочь и принять пострадавших при взрыве в Керчи

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате взрыва в Политехническом колледже в Керчи. Москва готова оказать помощь и принять пострадавших, сообщил градоначальник в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Мои соболезнования всем, кто пострадал в Керчи, родным погибших. Москва готова оказать помощь и принять пострадавших", - написал Сергей Собянин.

Неустановленное взрывное устройство сработало в здании политехнического колледжа в Керчи, расположенном на улице Войкова,1, в 12.00. По последним данным, погибли 13 человек, еще около 50 были ранены. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Здание колледжа обследуют взрывотехники ФСБ, осуществляются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

После взрыва в Керчи Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.