Очевидец рассказал о стрельбе после взрыва в колледже Керчи

Свидетелем трагедии в Керченском политехническом колледже стал третьекрусник Дмитрий Дмитриев, который учится на техника-механика.

- Взрыв произошел через одну-две минуту после начала перемены, - рассказал корреспонденту "РГ" Дмитрий. - Я в этот момент находился во дворе колледжа. Взрыв был в двух местах массового скопления учеников - в районе столовой и актового зала. Повыпадали окна на первом и втором этаже. Началась паника - все начали выбегать через забор, кто как может. Через несколько минут после взрыва по коридорам бегали неизвестные и убивали, на полу лежали мертвые и раненые люди...

По словам Дмитрия, первыми начали спасать пострадавших сотрудники ГИБДД: еще до прибытия первых машин скорой помощи они останавливали частные машины и просили водителей отвезти раненых в городскую больницу. Через пять-десять минут у школы уже было несколько десятков автомобилей экстренных служб, полиции и скорой помощи.

По факту взрыва в колледже, в результате которого погибли 18 человек и ранены более 60, возбуждено уголовное дело. В совершении преступления подозревается студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, он найден убитым после взрыва.