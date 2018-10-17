Новости

Матвиенко призвала не делать поспешных выводов о трагедии в Керчи 16:28
Чем удивит зрителя международный кинофестиваль "Лiстапад" в Беларуси 16:10
Топилин рассказал, какую помощь окажут пострадавшим в Керчи 16:07
В керченском колледже нашли взрывное устройство 16:05
Очевидец рассказал о стрельбе после взрыва в колледже Керчи 16:04
Шесть человек находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Керчи 15:53
Жителей Московского региона предупредили о мошенничестве со СНИЛС 15:52
Составлен список объектов наследия ЮНЕСКО, которым грозит затопление 15:45
В Башкирии экс-полицейских осудили за продажу сведений об умерших 15:43
СК переквалифицировал дело о теракте в Керчи в массовое убийство 15:42
Путин: Мотивы и версии трагедии в Керчи тщательно изучаются 15:40
Директор керченского колледжа сравнила взрыв с терактом в Беслане 15:33
Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Керчи 15:31
Студентов колледжа в Керчи переведут в другие учебные заведения 15:30
При взрыве в Керчи могли пострадать участники WorldSkills 15:27
Ростовские власти заявили о готовности принять пострадавших керчан 15:26
Число погибших при теракте в Керчи выросло до 18 15:22
Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе под домашний арест 15:22
Очевидцы рассказали подробности взрыва в колледже в Керчи 15:17
Для пострадавших в Керчи подготовили места в военных госпиталях 15:15
В Уфе проверят торговый комплекс, где обрушился потолок 15:12
Собянин: Москва готова помочь и принять пострадавших при взрыве в Керчи 15:11
Госдума почтила память погибших в Керчи минутой молчания 15:06
Кадыров заявил о готовности помочь пострадавшим от взрыва в Керчи 15:00
МЧС направило группу медиков для эвакуации раненых из Крыма в Москву 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
17.10.2018 16:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Очевидец рассказал о стрельбе после взрыва в колледже Керчи

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Свидетелем трагедии в Керченском политехническом колледже стал третьекрусник Дмитрий Дмитриев, который учится на техника-механика.

Фото: Мария Крицкая/РИА Новости
Директор керченского колледжа сравнила взрыв с терактом в Беслане

- Взрыв произошел через одну-две минуту после начала перемены, - рассказал корреспонденту "РГ" Дмитрий. - Я в этот момент находился во дворе колледжа. Взрыв был в двух местах массового скопления учеников - в районе столовой и актового зала. Повыпадали окна на первом и втором этаже. Началась паника - все начали выбегать через забор, кто как может. Через несколько минут после взрыва по коридорам бегали неизвестные и убивали, на полу лежали мертвые и раненые люди...

По словам Дмитрия, первыми начали спасать пострадавших сотрудники ГИБДД: еще до прибытия первых машин скорой помощи они останавливали частные машины и просили водителей отвезти раненых в городскую больницу. Через пять-десять минут у школы уже было несколько десятков автомобилей экстренных служб, полиции и скорой помощи.

По факту взрыва в колледже, в результате которого погибли 18 человек и ранены более 60, возбуждено уголовное дело. В совершении преступления подозревается студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, он найден убитым после взрыва.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Взрыв в керченском колледже
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Взрыв в керченском колледже
Очевидцы рассказали подробности взрыва в колледже в Керчи
Украина подтвердила гибель американского пилота в Су-27
Совфед: РФ зеркально ответит на возможные санкции США
В Госдуме предложили запретить открытую выкладку алкоголя в магазинах