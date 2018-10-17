Подозреваемый в совершении теракта в Керчи найден мертвым

Подозреваемый в совершении теракта в техникуме Керчи покончил с собой. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, нападение устроил студент четвертого курса, который учился в этом же техникуме. Его тело было обнаружено в библиотеке на втором этаже при разборе завалов.

Напомним, на территории керченского политехнического колледжа сегодня сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами. В результате погибли 18 человек, более 40 получили ранения различной степени тяжести. Очевидцы сообщают о стрельбе, которая предшествовала взрыву.

Следователи подтвердили информацию о стрельбе. По данным ведомства, осмотр тел показал, что они погибли от огнестрельных ранений. По предварительной версии следствия, 18-летний ученик колледжа расстрелял из ружья находившихся в здании людей, после чего покончил с собой.

Следственный Комитет РФ переквалифицировал возбужденное ранее уголовное дело со ст. 205 УК РФ (террористический акт) на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом). Расследованием дела займется центральный аппарат ведомства.

На место происшествия стягиваются сотрудники МЧС и медицинский персонал из Москвы и Кубани. Они помогут с эвакуацией раненых и окажут помощь пострадавшим. В Крыму объявлен трехдневный траур.