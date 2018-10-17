200 военных примут участие в разборе завалов на месте взрыва в Керчи

Более двух сотен военнослужащих и около 10 единиц техники направлены к колледжу в Керчи, где произошел взрыв.

Они займутся оказанием помощи аварийным службам города по расчистке завала на месте происшествия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

По данным пресс-службы крымского управления МЧС, сообщение о взрыве в политехническом колледже поступило в 12:20. На месте происшествия находятся подразделения пожарно-спасательной службы и другие службы экстренного реагирования. Предварительно сообщается о десяти погибших.

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва. Расследование проведет центральный аппарат СК.