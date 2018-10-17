На Кубани готовы отправить в Керчь вертолеты санавиации

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал трагедию, которая случилась в политехническом колледже в Керчи.

Там произошел взрыв в столовой вуза, в результате которого, по предварительным данным, погибли 10 человек. Еще 18 поступили с ранениями в приемное отделение городской клинической больницы № 1.

"Большая трагедия в Керчи. Не дай Бог никому! - написал в своем микроблоге в соцсетях глава Краснодарского края. - Кубань с вами. Наши медики готовы оказать необходимую помощь, включая отправку вертолетов санавиации".

Как ранее уже писала "РГ", взрыв прогремел в учебном заведении, расположенном на улице Войкова,1. Сейчас здание колледжа оцеплено. На место ЧП вылетел и вертолет Центра медицины катастроф.

Ожидается, что в отделение местной больницы может поступить еще около 50 пострадавших.

Причины взрыва выясняются.