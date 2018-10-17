Новости

Под Москвой четыре человека погибли в крупном ДТП 14:27
Названы основные отличия пожилых работников от молодых 14:27
Минфин второй раз подряд разместил весь выпуск ОФЗ 14:26
МЧС России: В Керчи открыт телефон "горячей линии" 14:23
Медведев поручил принять все меры для помощи пострадавшим в Керчи 14:20
Студент колледжа в Керчи рассказал о моменте взрыва 14:19
В Новороссийске после отравления 48 человек возбудили дело 14:15
СК возбудил дело о взрыве в керченском колледже 14:12
В Екатеринбурге сотрудники полиции разогнали вооруженную сходку 14:08
Церетели предложил установить в Кирове скульптуру Натальи Гончаровой 14:05
Глава Минздрава вылетела в Крым из-за ЧП в колледже 14:02
200 военных примут участие в разборе завалов на месте взрыва в Керчи 14:01
Geely Atlas нового поколения полностью рассекречен 13:59
"Газпром экспорт" подключился к налоговому мониторингу 13:56
На Кубани готовы отправить в Керчь вертолеты санавиации 13:55
На вокзале Петербурга пенсионерка упала между вагоном и платформой 13:43
Минпросвещения прокомментировало взрыв в керченском колледже 13:41
Глава республики экстренно выехал на место взрыва в Керчи 13:40
В МЖД опровергли информацию о разъединении вагонов "Ласточки" в пути 13:39
Парламентская делегация КНР прибыла в Беларусь 13:33
В Греции массово воруют автомобильные аккумуляторы 13:30
В Туве обесточили целый поселок ради спасения кота 13:28
Опубликовано видео с места взрыва в керченском колледже 13:25
Прокуратура Грузии: Саакашвили санкционировал убийство Патаркацишвили 13:16
Роскосмос отправит Овчинина и Хейга в космос в ближайшее время 13:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
17.10.2018 13:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани готовы отправить в Керчь вертолеты санавиации

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край - Крым)

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал трагедию, которая случилась в политехническом колледже в Керчи.

Фото: kerch.fm
Опубликовано видео с места взрыва в керченском колледже

Там произошел взрыв в столовой вуза, в результате которого, по предварительным данным, погибли 10 человек. Еще 18 поступили с ранениями в приемное отделение городской клинической больницы № 1.

"Большая трагедия в Керчи. Не дай Бог никому! - написал в своем микроблоге в соцсетях глава Краснодарского края. - Кубань с вами. Наши медики готовы оказать необходимую помощь, включая отправку вертолетов санавиации".

Как ранее уже писала "РГ", взрыв прогремел в учебном заведении, расположенном на улице Войкова,1. Сейчас здание колледжа оцеплено. На место ЧП вылетел и вертолет Центра медицины катастроф.

Ожидается, что в отделение местной больницы может поступить еще около 50 пострадавших.

Причины взрыва выясняются.

Происшествия Терроризм Теракты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым Взрыв в керченском колледже
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Взрыв в керченском колледже
Украина подтвердила гибель американского пилота в Су-27
Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку
Совфед: РФ зеркально ответит на возможные санкции США
Железную дорогу к Крымскому мосту защитят акустическими экранами