МЧС направило группу медиков для эвакуации раненых из Крыма в Москву

К месту трагедии в Керчь из Москвы бортом МЧС России вылетают 23 медика из отряда Центроспас и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита".

В пресс-службе МЧС России сообщили, что группу направляют в Крым помимо группы врачей Минздрава, которые также готовятся вылететь сегодня на полуостров из Москвы двумя бортами.

Медработники МЧС летят для помощи в эвакуации в Москву пострадавших при теракте. Предполагается, что часам к 10 вечера по московскому времени борт МЧС может уже вернуться в столицу с ранеными на борту.