Глава Минздрава вылетела в Крым из-за ЧП в колледже

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова вылетает в Крым по поводу чрезвычайного происшествия в Керченском колледже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"Да, вылетает", - сказал агентству представитель ведомства.

По последней информации, при взрыве в Керченском технологическом техникуме 10 человек погибли, более 30 пострадали. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что в здании сработало неустановленное взрывное устройство.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, версия теракта рассматривается в качестве причины ЧП.