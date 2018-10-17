В Керчи начались обыски в квартире подозреваемого в стрельбе

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в квартиру, где жил студент, устроивший стрельбу в Керченском политехническом колледже.

По информации источника агентства Интерфакс, в квартире может находиться оружие и элементы взрывчатых веществ. Правоохранители допрашивают мать студента.

Ранее СК сообщил, что нападение совершил 18-летний Владислав Росляков - учащийся колледжа. Он найден мертвым в одном из помещений учебного заведения. Очевидцы утверждают, что у него были сообщники.

Напомним, в результате ЧП в Керченском политехническом колледже погибли 19 человек, около 60 пострадали. По данному фату возбуждено уголовное дело. В Крыму объявлен трехдневный траур.