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18.10.2018 15:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Над подозреваемым Росляковым в колледже Керчи могли издеваться

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Бывшая подруга Владислава Рослякова, подозреваемого в организации взрыва и последовавшего за ним расстрела людей в Политехническом колледже Керчи рассказала RT, что над ним могли издеваться его сокурсники.

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По словам девушки, Владислав неоднократно жаловался ей на унижения.

- Он рассказывал, что потерял доверие к людям, когда его одногруппники начали унижать его за то, что он не такой, как все, - рассказала она.

Девушка сообщила, что Росляков говорил ей об унижениях и о своем желании поквитаться с обидчиками, а также о том, что "не хочет жить". Бывшая подруга Владислава Рослякова сообщила также, что до того момента, как они расстались, молодой человек был хорошим, отзывчивым другом и во всем ей помогал. Однако когда их отношения изменились, он добавил ее в черный список.

Девушка высказала сожаление в связи с трагедией в Керчи, сказав, что ей жаль погибших людей и Владислава Рослякова.

- Он был очень хорошим другом, - добавила девушка.

Напомним, 17 октября в Политехническом колледже Керчи произошел врыв и последующая стрельба, унесшие жизни 21 человека. Еще около 50 человек получили ранения различной степени тяжести. В этом преступлении подозревают учащегося четвертого курса этого колледжа 18-летнего Владислава Рослякова.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Массовое убийство в керченском колледже
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