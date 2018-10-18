Над подозреваемым Росляковым в колледже Керчи могли издеваться

Бывшая подруга Владислава Рослякова, подозреваемого в организации взрыва и последовавшего за ним расстрела людей в Политехническом колледже Керчи рассказала RT, что над ним могли издеваться его сокурсники.

По словам девушки, Владислав неоднократно жаловался ей на унижения.

- Он рассказывал, что потерял доверие к людям, когда его одногруппники начали унижать его за то, что он не такой, как все, - рассказала она.

Девушка сообщила, что Росляков говорил ей об унижениях и о своем желании поквитаться с обидчиками, а также о том, что "не хочет жить". Бывшая подруга Владислава Рослякова сообщила также, что до того момента, как они расстались, молодой человек был хорошим, отзывчивым другом и во всем ей помогал. Однако когда их отношения изменились, он добавил ее в черный список.

Девушка высказала сожаление в связи с трагедией в Керчи, сказав, что ей жаль погибших людей и Владислава Рослякова.

- Он был очень хорошим другом, - добавила девушка.

Напомним, 17 октября в Политехническом колледже Керчи произошел врыв и последующая стрельба, унесшие жизни 21 человека. Еще около 50 человек получили ранения различной степени тяжести. В этом преступлении подозревают учащегося четвертого курса этого колледжа 18-летнего Владислава Рослякова.