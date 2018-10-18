Появилось видео покупки патронов студентом, устроившим бойню в Керчи

За несколько дней до керченской трагедии подозреваемый в расстреле учащихся Владислав Росляков покупал патроны к охотничьему ружью в одном из оружейных магазинов Керчи. Видео с камеры наблюдения установленной в магазине опубликовал канал RT.

На записи видно, как молодой человек, одетый в спортивную одежду темного цвета, выбирает патроны, расплачивается за них наличными. При этом Росляков достает из кармана рюкзака довольно большую сумму денег, состоящую в основном из тысячных купюр. За покупку он отдает несколько тысячных банкнот. Росляков расписывается в ведомости, и продавец кладет в его рюкзак большой черный полиэтиленовый пакет. Известно, что разрешение на оружие он получил легально, примерно за месяц до событий в колледже. При этом Росляков прошел все предусмотренные законом формальности, включая визит к психиатру.

Напомним, 17 октября около полудня в керченском Политехническом колледже прогремел взрыв и выстрелы, унесшие жизни 21 человека. Еще около 50 человек получили травмы различной степени тяжести. В совершении этого преступления подозревают студента четвертого курса, 18-летнего Владислава Рослякова.