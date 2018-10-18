Раненная в керченском колледже девушка умерла в самолете

Количество погибших в результате нападения на Керченский политехнический колледж увеличилось до 21 - эту информацию "РГ" подтвердил директор Крымского центра медицины катастроф Сергей Астанкин.

16-летнюю девушку с тяжелыми травмами на вертолете санитарной авиации доставили в Симферополь, откуда попытались перевезти на самолете МЧС в столичную клинику. Но состояние пострадавшей резко ухудшилось, и она умерла.

Сейчас в больницах полуострова и Краснодарского края, по последним даанным, находятся 44 человека. Опубликованы списки погибших в результате нападении на колледж - в них значатся 20 человек, в числе которых и устроивший бойню студент Владислав Росляков.