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18.10.2018 13:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Раненная в керченском колледже девушка умерла в самолете

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Количество погибших в результате нападения на Керченский политехнический колледж увеличилось до 21 - эту информацию "РГ" подтвердил директор Крымского центра медицины катастроф Сергей Астанкин.

Фото: Алла Дмитриева/РГ
Аксенов: У напавшего на колледж в Керчи были сообщники

16-летнюю девушку с тяжелыми травмами на вертолете санитарной авиации доставили в Симферополь, откуда попытались перевезти на самолете МЧС в столичную клинику. Но состояние пострадавшей резко ухудшилось, и она умерла.

Сейчас в больницах полуострова и Краснодарского края, по последним даанным, находятся 44 человека. Опубликованы списки погибших в результате нападении на колледж - в них значатся 20 человек, в числе которых и устроивший бойню студент Владислав Росляков.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Массовое убийство в керченском колледже
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