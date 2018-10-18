Опубликован список жертв нападения на колледж в Керчи

Власти Крыма опубликовали список студентов и преподавателей Керченского политехнического колледжа, погибших при нападении студента Владислава Рослякова.
Всего в списке 19 человек, в том числе 15 студентов, из которых семь - несовершеннолетних. Некоторые погибли от минно-взрывных ранений, а другие - от выстрелов из огнестрельного оружия. После взрыва, вынесшего окна на первом и втором этажах, началась эвакуация студентов и преподавателей. Тело самого нападавшего также было найдено при разборе завалов.
Погибшие студенты и преподаватели:
- Сергей С. 2003 года рождения
- Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения
- Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения
- Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения
- Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения
- Владислав В. 2003 года рождения
- Алина К. 2002 года рождения
- Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения
- Руден Д. 2001 года рождения
- Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения
- Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения
- Никита Ф. 2002 года рождения
- Данил П. 2002 года рождения
- Дарья Ч. 2002 года рождения
- Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения
- Бакланова Анастасия Вячеславовна 1991 года рождения
- Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения
- Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения
- Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.
В больницах сейчас находятся 44 пострадавших, состояние которых удалось стабилизировать. Пятеро из подростков в тяжелом состоянии, а еще пять - в крайне тяжелом. В основном пострадавшие получили минно-взрывные раны. У некоторых пациентов пришлось ампутировать конечности. Выжившим в трагедии необходима и психологическая помощь.
Напомним, накануне утром на перемене в колледже прогремел взрыв, после которого в коридорах и кабинетах началась стрельба. Первоначально рассматривалась версия теракта, но затем выяснилось, что нападение совершил один из учащихся. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Взрывотехники обезвредили два взрывных устройства в помещениях колледжа.