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18.10.2018 09:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликован список жертв нападения на колледж в Керчи

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Власти Крыма опубликовали список студентов и преподавателей Керченского политехнического колледжа, погибших при нападении студента Владислава Рослякова.

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших от взрыва в Керчи

Всего в списке 19 человек, в том числе 15 студентов, из которых семь - несовершеннолетних. Некоторые погибли от минно-взрывных ранений, а другие - от выстрелов из огнестрельного оружия. После взрыва, вынесшего окна на первом и втором этажах, началась эвакуация студентов и преподавателей. Тело самого нападавшего также было найдено при разборе завалов.

Погибшие студенты и преподаватели:

  1. Сергей С. 2003 года рождения
  2. Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения
  3. Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения
  4. Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения
  5. Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения
  6. Владислав В. 2003 года рождения
  7. Алина К. 2002 года рождения
  8. Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения
  9. Руден Д. 2001 года рождения
  10. Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения
  11. Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения
  12. Никита Ф. 2002 года рождения
  13. Данил П. 2002 года рождения
  14. Дарья Ч. 2002 года рождения
  15. Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения
  16. Бакланова Анастасия Вячеславовна 1991 года рождения
  17. Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения
  18. Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения
  19. Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.

В больницах сейчас находятся 44 пострадавших, состояние которых удалось стабилизировать. Пятеро из подростков в тяжелом состоянии, а еще пять - в крайне тяжелом. В основном пострадавшие получили минно-взрывные раны. У некоторых пациентов пришлось ампутировать конечности. Выжившим в трагедии необходима и психологическая помощь.

Напомним, накануне утром на перемене в колледже прогремел взрыв, после которого в коридорах и кабинетах началась стрельба. Первоначально рассматривалась версия теракта, но затем выяснилось, что нападение совершил один из учащихся. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Взрывотехники обезвредили два взрывных устройства в помещениях колледжа.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Массовое убийство в керченском колледже
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