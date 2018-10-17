Сегодня около 12 часов в городе Керчь Республики Крым в здании политехнического колледжа произошел взрыв. По предварительным данным, погибло десять человек, около 50 раненых, - так начиналось срочное сообщение информцентра Национального антитеррористического комитета.

Чуть позже со слов очевидцев стало известно, что в колледже сначала произошел взрыв, а потом началась стрельба. По уточненным данным, количество погибших достигло 19, еще 39 - ранено.

Мощность самодельного взрывного устройства, по данным взрывотехников, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Следственные органы квалифицировали произошедшее как теракт. Однако спустя несколько часов появились первые данные осмотра места происшествия следователями и криминалистами.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, первоначальный осмотр тел говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений. Оперативно была установлена и личность молодого человека, который пришел в колледж непосредственно перед взрывом и, судя по записи с камер наблюдения, держал в руках ружье. Им оказался 18-летний Владислав Росляков - студент 4-го курса этого же колледжа.

"Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство", - заявила Петренко. Эту же информацию корреспонденту "РГ" подтвердили и в Национальном антитеррористическом комитете: Росляков покончил с собой. Рядом с ним нашли помповое ружье.

В связи с этим уголовное дело, возбужденное первоначально по статье 205 УК РФ о теракте, было переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ - то есть убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Следствие предварительно полагает, что молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство

Президент России Владимир Путин заявил, что общественность будет проинформирована о результате работы спецслужб и правоохранительных органов по раскрытию преступления в Керчи.

"Уже сейчас ясно, что это преступление. Мотивы и версии этой трагедии тщательно изучаются", - сказал Путин в начале заявления для прессы по итогам российско-египетских переговоров в Сочи.

Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших. Он также выразил надежду на то, что пострадавшие поправятся как можно быстрее: "Мы все для этого сделаем".

По поручению президента РФ в связи с трагедией в Керчи МЧС открыло телефон "горячей линии". Кроме того, на место происшествия сразу вылетели три вертолета с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту.

Свидетелем трагедии стал третьекурсник колледжа Дмитрий Дмитриев, который учится на техника-механика. Он рассказал корреспонденту "РГ", что взрыв произошел через одну-две минуту после того, как началась перемена между уроками.

- Я в этот момент находился во дворе колледжа, - рассказал "РГ" Дмитрий. - Взрыв был в двух местах массового скопления учеников - в районе столовой и актового зала. Повыпадали окна и разбились все стекла на первом и втором этажах. Началась паника - все начали выбегать, через забор, кто как может. После взрыва по коридорам бегали неизвестные и убивали, на полу лежали мертвые и раненые люди. Знакомая ученица мне рассказала, что прямо на ее глазах зашли в кабинет и убили нашего куратора. В руках у убийцы было огнестрельное оружие.

- Мы открыли мероприятие "Ворлдскиллс", после чего уехала подписывать договор по практике, - говорит, не сдерживая слезы, директор Керченского политехнического колледжа Ольга Гребенникова. - Если бы осталась - наверное, была бы трупом. Потому что Настьку мою убили насмерть, ее мать убили насмерть. Взорвали - повылетали стекла. Взорвали холл, потом кто-то бросал какие-то взрывные пакеты, потом бегал по второму этажу, открывал кабинеты и убивал всех, кто попадался.

По словам Дмитрия, первыми начали спасать пострадавших сотрудники ГАИ.

Еще до прибытия первых машин "скорой помощи" они останавливали частные машины и просили водителей отвезти раненых в городскую больницу.

Через пять-десять минут у школы уже было несколько десятков автомобилей экстренных служб, полиции и "скорой помощи". Вскоре к ним подключились психологи.

Тело того, кого подозревают в совершении этого страшного преступления, было обнаружено во время разбора завалов в библиотеке на втором этаже.

Молодой человек, устроивший стрельбу, открыл огонь после взрыва в здании, сообщил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко: "Стрельба была после взрыва. Тот, кто стрелял, делал это из охотничьего оружия. Мотивы неизвестны, работают следователи".

Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой в квартиру, в которой жил открывший стрельбу в керченском колледже студент, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Антон Переплетчиков/ Александр Чистов/ Михаил Шипов

Он не исключил, что в квартире может находиться оружие и элементы взрывчатых веществ.

Тем временем взрывотехники завершили осмотр здания колледжа в Керчи, новых опасных предметов не обнаружено. Об этом сообщили в местной администрации.

"Здание взрывотехники, по нашей информации, обследовали. Больше опасных предметов не обнаружено. Подозрений не было, но обследовать было необходимо", - сказал собеседник ТАСС.

Частное охранное предприятие занималось охраной колледжа в крымском городе Керчь, где произошел взрыв, сообщил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

"Охрана была, периметр оборудован видеокамерами. На месте находился охранник. Обыкновенный ЧОП охранял", - рассказал он.

Ранее первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов сообщил, что Росгвардия не занималась охраной колледжа.

Крымским спасателям помогают сотрудники МЧС из управлений смежных областей из Ростова-на-Дону и Сочи. К месту трагедии в Керчь из Москвы бортом МЧС России вылетели также 23 медика из отряда Центроспас и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита".

Тело того, кого подозревают в совершении этого страшного преступления, было обнаружено во время разбора завалов в библиотеке на втором этаже

В пресс-службе МЧС России сообщили, что медработники МЧС летят для помощи на месте и возможной эвакуации раненых в Москву. Кроме того более двух сотен военнослужащих Южного военного округа и около 10 единиц техники были отправлены к техникуму в Керчи, где произошел взрыв.

В Крыму они оказывали помощь аварийным службам города по расчистке завала на месте происшествия.

Что касается студентов керченского колледжа, где прогремел взрыв, то их переведут в другие учебные заведения. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе министерства просвещения.

- Образовательный процесс не пострадает, переведем всех из пострадавшего колледжа в соответствующие близлежащие заведения, - рассказали в ведомстве. Министр Ольга Васильева экстренно вылетела на место ЧП.

По информации минздрава Республики Крым, в эпицентре катастрофы работали девять бригад "скорой помощи". Было развернуто восемь операционных в медучреждениях Керчи, две операционные в Ленинской ЦРБ.

В помощь крымским медикам направлены специалисты и из других регионов РФ. Всего в больницы Крыма, по последним данным, госпитализированы 37 пострадавших. Остальным оказана амбулаторная помощь. Для экстренной эвакуации раненых были привлечены вертолеты санитарной авиации Крымского и Краснодарского центров медицинских катастроф.

Глава Крыма Сергей Аксенов, немедленно вылетевший на место трагедии, объявил в Крыму трехдневный траур.

Генеральный прокурор России Юрий Чайка и коллектив работников органов прокуратуры выразили глубокие соболезнования родным и близким учащихся и сотрудников Керченского политехнического колледжа.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, прокурор Республики Крым Олег Камшилов находится на месте происшествия и координирует работу правоохранительных органов. Расследование уголовного дела поставлено на особый контроль органов прокуратуры.